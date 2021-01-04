أخبار مصر

شنّ حملات للتفتيش على الصيدليات في الوادي الجديد

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أحمد عبد السلام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن شنّ حملات للتفتيش على الصيدليات في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزامنا مع استعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس ، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تم تكثيف حملات المرور من مكتب حماية المستهلك وإدارة التفتيش الصيدلي على الصيدليات بالمراكز، الإثنين، للتأكد من انضباط سوق الدواء وجودة الادوية والمستحضرات الطبية ومطابقتها للمواصفات والصلاحية ومحاربة الغش والاتجار في صحة المواطنين.

وأهاب المكتب الاقليمي لحماية المستهلك بالوادي الجديد بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات ،فيما يخص الاسواق وخاصة الغذاء والدواء.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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