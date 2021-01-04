شكرا لقرائتكم خبر عن شنّ حملات للتفتيش على الصيدليات في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزامنا مع استعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تم تكثيف حملات المرور من مكتب حماية المستهلك وإدارة التفتيش الصيدلي على الصيدليات بالمراكز، الإثنين، للتأكد من انضباط سوق الدواء وجودة الادوية والمستحضرات الطبية ومطابقتها للمواصفات والصلاحية ومحاربة الغش والاتجار في صحة المواطنين.

وأهاب المكتب الاقليمي لحماية المستهلك بالوادي الجديد بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات ،فيما يخص الاسواق وخاصة الغذاء والدواء.