شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الطود» بالأقصر يتابع انتظام العمل في مركز طب الأسرة بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، بحضور الدكتور عمرو سليم مدير لإدارةالصحيه بالطود، الإثنين، مركز طب أسرة الطود، لمتابعة انتظام العمل بالمركز ومستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ووجه رئيس مركز ومدينة الطود خلال الجولة، بتواجد طبيب بشري في الفترة المسائية لاستقبال الحالات الطارئة، وتحسين مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض والاداريين مع تنفيذ الإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وتوفير الرعاية لها، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود، استمرار إجراءات تسجيل المواطنين للاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل وفتح الملفات العائلية واجراءات الفحص الطبي لهم. يذكر أن مركز طب الأسرة بالطود، تم تأهيله للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الاقصر بعد أن تمت عملية احلاله وتجديده ومده بالاجهزة والمستلزمات الطبية ليكون مركزاً طبياً متميزاً يضم عيادات أسنان ومعامل وغرف أشعة وعيادات كشف تشمل العديد من التخصصات الطبية.