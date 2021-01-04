شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان تودع سيارات «الكبود» نهاية يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بجولة ميدانية مفاجئة شملت متابعة مشروع رفع كفاءة وتطوير المحور البديل لطريق السادات فيلة/ الشلال/ المحمودية، ومتابعة إنتظام خطوط سير السيرفيس المؤدية لمنطقة المحمودية بعد تنفيذ مشروع إحلال وتجديد سيارات البيك أب ( الكبود ) بسيارات ميكروباص حديثة بعد تقديم تسهيلات بنكية غير مسبوقة للسائقين أصحاب السيارات.

وأكد اللواء أشرف عطية على إنهاء عمل سيارات الكبود على جميع خطوط سير السيرفيس وإحلالها بسيارات الميكروباص الحديثة داخل مدينة أسوان بنهاية يونيو القادم، في حين سيطبق ذلك أيضاً على مستوى مدن ومراكز المحافظة الأخرى بنهاية العام الحالى حيث سيكتفى بسير سيارات الكبود داخل القرى والنجوع والمناطق النائية فقط، موجهاً مديرى المواقف والمرور بإعداد حصر شامل لسيارات الكبود، وأيضاً مواقف السيرفيس الرسمية وخطوط السير لوضع خطة متكاملة لإحلال وتجديد سيارات السيرفيس بوسائل نقل حديثة وحضارية ومريحة للمواطن الأسوانى.