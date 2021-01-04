شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تنفيذ برنامج شهر يناير على مستوى المواقع الثقافية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محسن حسب، مدير عام الثقافة بالوادي الجديد، إنه تم البدء في تنفيذ برنامج شهر يناير على مستوى المواقع الثقافية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس.

وأوضح، أنه تم تنفيذ مجلة حائط تحت شعار «الحب والتسامح والسلام»، بمناسبة بدء العام الجديد، بمكتبة بيت ثقافة شرق بولاق بالخارجة، بجانب تنفيذ ورشة فنون تشكيلية بأستخدام الفوم وورق الكانسون ببيت ثقافة قرية بولاق.

وأضاف، أنه تم مناقشة كتاب «لغز الموت» بقصر ثقافة موط بمركز الداخلة، وأقيمت أمسية شعرية لأدباء نادى ادب قصر ثقافة الخارجة، وفي بيت ثقافة قرية صنعاء تم تنفيذ ندوة عن دور رجال الشرطة المصرية، وتم تنفيذ مجلة حائط عن الآثار المصرية ببيت ثقافة قرية المنيرة، ونظم بيت ثقافة الراشدة ورش حكى عن التنمر المدرسي حول الأسباب والعلاج، والعادات والتقاليد وتأثيرها على تنظيم الأسرة.

وأشار إلى إنه تم عقد محاضرة ثقافية بعنوان «الآثار المترتبة على أزمة كورونا»، حيث تم التعريف بفيروس كورونا وكيفية إنتقال العدوى وكيف يمكن تجنب الإصابة.