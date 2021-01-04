شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الطب الوقائي»: الدولة بتعمل اللي عليها في أزمة كورونا.. ويتبقى دور المواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، أنه «علميًا يجب أن يظل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على وتيرة واحدة وبعد فترة يمكن أن نعلم إن كانت مصر في ذروة الموجة الثانية أم لا»، مشددًا على أن عدد الحالات هو الفيصل في هذا الموضوع.

وأضاف عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج «هذا الصباح» الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة «إكسترا نيوز»، الإثنين، أن «الدولة بتعمل اللي عليها، وهناك مستشفيات على أعلى الإمكانيات وتقديم أحدث الأدوية لمرضى كورونا، ولكن يظل العامل الأهم هو أن المصاب بكورونا لا يعدي الآخرين وذلك بضوابط لا تتعدى أصابع اليد ولن تكلف شئ وهي الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تباعد وارتداء الكمامة».

وتابع: «قدرة كورونا على الانتشار والعدوى أمر طبيعي في فصل الشتاء بسبب غلق الأماكن واللجوء للدفء والتجمعات الأسرية، موضحًا أن كل أجهزة الدولة تحركت بتفعيل الغرامة المطبقة على عدم ارتداء الكمامة وتطبيق الإجراءات الاحترازية في الكافيهات والمطاعم»، مشيرًا إلى أن الفئات العمرية الأقل يمكنها ارتداء «الفيس شيلد» وهذا كافي لأن المرض ينتقل عن طريق الرزاز وليس الهواء، موضحًا أن الشتاء له أمراض عديدة منها الأنفلونزا والالتهاب الرئوي وما إلى ذلك، ولهذا يجب اتباع الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة للحفاظ على النفس ومنع انتقال العدوى.