شكرا لقرائتكم خبر عن «الأورمان» تعلن حصيلة «إنجازات 2020» بكفرالشيخ (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية حققت خلال عام 2020 إنجازات خيرية كبيرة تضاف إلى رصيد العمل الخيري الأهلى بمحافظة كفرالشيخ، امتدت لجميع القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا، فمشروع مكافحة العمى وعلاج أمراض العيون واصل توقيع الكشف الطبي وعمل عمليات العيون المختلفة وتسليم النظارات طبية وصرف العلاج الدوائى لمن يحتاج كل ذلك بالمجان تماماً وفى أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون.

أضاف اللواء شعبان، في بيان أصدرته الجمعية، الإثنين، أن مكتب مشروعات الأورمان بمحافظة كفرالشيخ أجرى الكشف الطبي على 33،541 مريض واجراء 11،259 عملية جراحية تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية وتسليم عدد 6,251 نظارة طبية.

وكان ل «الأورمان» دور في مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها السيد الرئيس وجاءت استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم علاج مرضى العيون غير القادرين، وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي على عيون الألاف من أهالى المحافظات، مؤكدا انها ساهمت في مباردة «نور حياة» بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ومؤخرًا أطلقت مبادرة «النور من حقك» التي استهدفت عمل عمليات عيون لشريحة كبيرة من غير القادرين بجميع محافظات الجمهورية المختلفة.

ومن جانبه، قال أحمد حسن مسؤول ادارة العيون لجمعية الأورمان، أن الجمعية نجحت وحتى الأن بجميع محافظات الجمهورية المختلفة في توقيع الكشف الطبي على عدد 932،729 مريض، واجراء عدد 208،987 عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 127,186 نظارة طبية لغير القادرين.