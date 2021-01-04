شكرا لقرائتكم خبر عن في جولة تفقدية.. محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الاثنين، منطقة غرب مدينة كفر الشيخ، وقرر تحويل شارع «21» بالمنطقة الصناعية إلى محور مروري باتجاهين بدلاً من اتجاه واحد، بالإضافة إلى إقامة جزيرة وسطى وتشجيرها، لتيسير وتسهيل الحركة المرورية بالشارع، كذا إزالة كل التعديات، وربط محور 21 غرب المدينة ببقية المحاور.

جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من قيادات إدارة مرور كفر الشيخ.

وقرر محافظ كفر الشيخ، غلق مقهيين و3 مطاعم لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وعدم ارتداء الكمامات والجوانتيات، بالإضافة إلى زيادة استيعاب المقاهي عن 50%، مما أدى للزحام والتكدس بها، كما وجه المحافظ بالإكتفاء بغلق المطاعم أسبوع فقط دون تغريمهم الغرامة المالية وقدرها 4 آلاف جنيه، وفي حين تكرار المخالفة تغلق المطاعم لمدة شهر مع تطبيق الغرامة.

وشدد محافظ كفر الشيخ خلال جولته على الالتزام بارتداء الكمامات، وحذر أصحاب المقاهي والمحال من غلق محالهم ومقاهيهم لمدد أخرى في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مشيدًا بالمواطنين الملتزمين بارتداء الكمامات، مؤكدًا أن الدولة اتخذت قرار تطبيق الغرامات، حفاظًا على صحة المواطنين، ويجب على كل مواطن الحفاظ على صحته وأسرته.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، محور «سعد زغلول» غرب مدينة كفر الشيخ، ووجه بإجراء بعض التعديلات، مشيرًا إلى أنه من أهم المحاور المرورية بالمدينة، كما تفقد محافظ كفر الشيخ المنطقة المقابلة لحديقة صنعاء، وشارع الجامعة ووجه بإزالة الاشغالات.

كفرالشيخ

كفرالشيخ