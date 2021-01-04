شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 أشخاص في حادثي تصادم بالمنيا بسبب الشبورة المائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 4 أشخاص في حادثتين تصادم منفصلتين بالمنيا، بسبب الشبورة المائية.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بإصابة 4 أشخاص في حادثتين تصادم منفصلتين، أحدهما إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم مكروباص بسيارة ملاكي، بطريق بني مزار الدائري، والثانية إصابة شخص في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية بطريق الصعيد أمام قرية الشيخ عطا بمركز بني مزار.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل، وتحرر محضرين بالواقعتين.