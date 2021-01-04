شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: تحرير 580 «محضر كمامة» في أول أيام تطبيق «الغرامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، تحرير 580 محضر كمامة على مستوى المحافظة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القليوبية برئاسة العمي أمجد محفوظ، مدير الإدارة، خلال اليوم الأول لتطبيق قرار رئيس الوزراء.

وأكد المحافظ في بيان صحفي، الإثنين، استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، إضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير والتهوية، وكذلك مراعاة المسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، لارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة، مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، موجهًا إدارة مرور القليوبية بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.

كان المحافظ، قام بجولة، مساء الأحد، بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة التزام المواطنين بتعليمات رئيس مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، رافقه كل من الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، حيث تجول المحافظ بشارع ترعة الشابوري وتم ضبط كافتيريا تقدم الشيشة وتم التحفظ على 20 شيشة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإصدار قرار بالغلق، كما تم المرور بمواقف سيارات حي شرق شبرا الخيمة وموقف مسطرد، وتم ضبط 12 مواطن مخالف لعدم ارتداء الكمامة، وتم التغريم الفوري بقيمة 50 جنيه لكل مواطن.

وتابع المحافظ الجولة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تم المرور على المحلات والتأكد من التزامها بقرار الغلق، كما تم ضبط عدد من الركاب في المواصلات العامة والسائقين لعدم ارتدائهم الكمامة وتم تحرير محاضر وتغريمهم.