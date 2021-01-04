شكرا لقرائتكم خبر عن إحلال وتجديد أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء بمدينة دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، الاثنين، استكمال أعمال الكهرباء اليومية وأعمال شد السلك ونقل الكشافات من الأعمدة القديمة المتهالكة إلى الأعمدة الجديدة بمنطقة كورنيش النيل بالكشلة، وشارع الشركات على سور السكة الحديد، وذلك في إطار رفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة.

وأكدت «ماضي» أن شبكة الكهرباء بمدينة ومركز دسوق قامت بالمشاركة في أعمال الصيانة وفصل التيار من المحول.