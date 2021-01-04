أخبار مصر

إحلال وتجديد أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء بمدينة دسوق

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مجدي أبو العينين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، الاثنين، استكمال أعمال الكهرباء اليومية وأعمال شد السلك ونقل الكشافات من الأعمدة القديمة المتهالكة إلى الأعمدة الجديدة بمنطقة كورنيش النيل بالكشلة، وشارع الشركات على سور السكة الحديد، وذلك في إطار رفع كفاءة الإنارة العامة بالمدينة.

وأكدت «ماضي» أن شبكة الكهرباء بمدينة ومركز دسوق قامت بالمشاركة في أعمال الصيانة وفصل التيار من المحول.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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