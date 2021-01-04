شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كسر مفاجئ بخط رئيسي.. قطع المياه عن 3 مناطق بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، اليوم الاثنين، قطع المياه عن 3 مناطق شرقي المحافظة، وذلك بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي.

وأوضح بيان صادر عن الشركة، أنه سيجري قطع المياه عن مناطق «السيوف شماعة، أبوسليمان، سيدي بشر قبلي»، لافتة إلى أنه سيجري عودة الخدمة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وأشار البيان إلى حدوث كسر في الخط الناقل للمياه قطر 1000مم، بشارع 8 متفرع من شارع الشركة العربية أمام مسجد الشهداء بمنطقة أبوسليمان، ما تسبب في قطع المياه عن المناطق المشار إليها.

وطالبت الشركة المواطنين طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

