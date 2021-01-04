شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 2712 حملة تطهير وتعقيم للمنشآت العامة والخدمية لمواجهة كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الاثنين، أن المحافظة وضعت خطة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وذلك بالتنسيق مع المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والجهات ذات الصلة، وبدأت في تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار الفيروس، مشيدًا بدور مديرية الطب البيطري والتي استطاعت تنفيذ 2712 حملة تطهير وتعقيم للمنشأت العامة والمباني الخدمية، ودور العبادة والأسواق والمجازر، والشوارع بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت في الفترة من 12 إلى 31 ديسمبر الماضي، بتنفيذ 2712 حملة تطهير وتعقيم موسعة شملت قرى ومراكز ومدن المحافظة بالإشتراك مع مجالس المدن والأحياء، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 417 حملة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية والعامة، و43 حملة لتطهير وتعقيم الأسواق والسويقات، و71 حملة لتطهير وتعقيم دور العبادة، و33 حملة لتطهير وتعقيم الشوارع، و28 حملة لتطهير وتعقيم مواقف المواصلات العامة، بالإضافة إلى 67 حملة لتطهير وتعقيم القرى والعزب والكفور، و368 حملة للتنظيف والتطهير والتعقيم الدوري للمجازر، و858 حملة للتطهير والتعقيم الدوري لديوان عام المديرية، ومراكز تحصين الدواجن والوحدات والإدارات البيطرية.

وأضاف أن المديرية قامت ببث الرسائل التوعوية والتثقيفية للعاملين بالمديرية لتعريفهم بالفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه، والتأكيد على إتباع الإرشادات الصحية المقدمة للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.