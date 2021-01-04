شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة ضبابية كثيفة بالمنيا.. وتدابير استثنائية للمرور والدفاع المدني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة المنيا عن اتخاذها استعدادات كاملة لمواجهة أي طارئ متعلق بحالة الطقس، حيث استنفرت قطاعات الإسعاف والمرور والدفاع المدني طاقاتها، تحسبًا لأي طارئ.

وتشهدت محافظة المنيا، اليوم الاثنين، طقس سيء، حيث تسود شبورة ضبابية كثيفة جدًا حتى ظهر اليوم التي وصلت إلى حد انعدام الرؤية.

من جانبها، شددت إدارة مرور المنيا من تواجدها بالمحاور المرورية، على الطرق السريعة بين مدن وقرى المحافظة، كما تسبب الطقس السيء في قلة أعداد السيارات الأجرة في المواقف، خوفًا من وقوع حوادث في مثل هذه الأجواء.

وشددت مديرية أمن المنيا لقطاعي الجنوب والشمال بتخصيص فرق متنقلة من قطاع المرور، مع تجهيز فرق من الدفاع المدني تحسبًا لأية طوارئ، بحيث تتمكن من الوصول لمكان الحدث سريعًا.