شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام الفتوى: أزمة كورونا ابتلاء واختبار من الله.. ومن يتسبب في الأذى للآخرين عليه ذنب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الاثنين، رسالة هامة لكل مواطن عن الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال «عمران» خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، إن أزمة كورونا ابتلاء واختبار من الله، ولهذا يجب أخذ الإجراءات الاحترازية، وهذا يعبر عن كف الأذى عن أنفسنا وعن الناس، وأن نتمسك بما قصدته الشرعية من حفظ النفس وهو أمر شرعي ووطني ويُظهر التعاون.

وشدد «عمران» على ضرورة تقديم كل الدعم والشكر لخط الدفاع الأول، وهم العاملين في القطاع الطبي، ولهذا يجب التمسك بالكمامة والتباعد وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، موضحًا أنه يخاطب ضمير كل إنسان لكف الأذى وأخذ الأجر والثواب، لأن عدم اتخاذ هذه الإجراءات فيه أذى للناس، وهو ما عبرت عنه الجهات المختصة.

وتابع أمين عام الفتوى أن من يتسبب في الأذى والمرض للآخرين عليه ذنب كبير، ولهذا يجب الحرص والحذر من هذه النقطة لعدم إيذاء الغير.