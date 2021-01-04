شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية: الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركة «أيوك» للبحث عن البترول في الصحراء الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 49 مكرر (ج)، قانون رقم 157 لسنة 2019، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية.

للإطلاع على نص اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله بين مصر والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في منطقة جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية: