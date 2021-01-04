أخبار مصر

الجريدة الرسمية: الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركة «أيوك» للبحث عن البترول في الصحراء الغربية

0 نشر
بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية: الترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع شركة «أيوك» للبحث عن البترول في الصحراء الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها 49 مكرر (ج)، قانون رقم 157 لسنة 2019، بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية.

للإطلاع على نص اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله بين مصر والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في منطقة جنوب شرق سيوة بالصحراء الغربية:

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    140,878

  • تعافي

    113,480

  • وفيات

    7,741

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا