شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالًا بعيد الميلاد.. «الآثاريين العرب» تصدر فيلمًا وثائقيًا عن سانت كاترين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الاتحاد العام للآثاريين العرب برئاسة الدكتور محمد الكحلاوي فيلمًا وثائقيًا تحت عنوان «دير سانت كاترين قيمة عالمية استثنائية –معالم جدران الدير» وذلك في إطار احتفال مصر والعالم بعيد الميلاد المجيد 7 يناير.

وأكد الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب، أن هذا الفيلم يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير منطقة سانت كاترين كمشروع «التجلى الأعظم» ومساهمة في الدور العظيم الذي تقوم به الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار من اكتشافات كبرى أذهلت العالم وافتتاحات لمتاحف ومواقع أثرية جديدة، مشيدا في الوقت نفسه بتنمية مسار العائلة المقدسة كطريق للحج في مصر والترويج لكل آثار مصر وتنمية وتنشيط السياحة الروحية والثقافية.

وقال إن الاتحاد العام للآثاريين العرب يقدم سلسلة أفلام وثائقية بمعلومات موثقة علميًا من أهل التخصص عن تاريخ وعمارة وفنون أشهر أديرة العالم، دير سانت كاترين القيمة العالمية وملتقى الأديان والحضارات نهديها لكل شعب مصر والشعوب المحبة للسلام والتعايش الحضارى.

وقال الدكتور عبدالرحيم ريحان، مدير المكتب الإعلامى للاتحاد العام للآثاريين العرب، إن المكتب الإعلامى للاتحاد بصدد إعداد مجموعة من الأفلام الوثائقية تحت عنوان «دير سانت كاترين قيمة عالمية استثنائية» تتضمن تاريخ دير سانت كاترين المسجل كأثر من آثار مصر في العصر البيزنطى الخاص بطائفة الروم الأرثوذكس عام 1993 والمسجل ضمن قائمة التراث العالمى (يونسكو) عام 2002.

وأضاف أن دير سانت كاترين من أهم الأديرة على مستوى العالم والذى أخذ شهرته من موقعه الفريد في البقعة الطاهرة التي تجسدت فيها روح التلاقى بين الأديان والذى يجمع رموز الأديان في بقعة واحدة حيث شجرة العليقة الملتهبة الذي ناجى عندها نبى الله موسى ربه ودير سانت كاترين والجامع الفاطمى داخل الدير.

وتابع أن عمارة الدير وفنونه ومخطوطاته تؤكد هذا التلاقى حيث أضيفت للدير عدة إضافات معمارية في العصر الإسلامي وحافظ المسلمون على أيقونات الدير وهى من أقدم وأجمل أيقونات العالم، لافتا إلى ان هناك أيقونات رسمت وجلبت إلى الدير في العصر الإسلامي كما تضم مكتبة الدير التوراة اليونانية الشهيرة «كودكس سيناتيكوس» والإنجيل السريانى «البالمبسست» والعهدة النبوية.

وأشار ريحان إلى أن الفيلم الأول الذي أصدره الاتحاد ويعرض حاليًا على يوتيوب يشمل تفاصيل جدران الدير والتي تعرض لأول مرة بالتفاصيل والمادة العلمية الموثقة وتفاصيل المسقط الأفقى للدير متضمنًا منشآته الداخلية التي تشمل كنيسة التجلى والجامع الفاطمى والوادى المقدس الذي يشمل شجرة العليقة الملتهبة وبئر موسى ومتحف الدير بالإضافة إلى مكتبة الدير وقاعة الطعام القديمة وقاعة الاستقبالات الرسمية التي استقبل فيها الرئيس السادات حين زيارته للدير بعد استرداد سيناء وكنائس الدير ومناطق الخدمات.

كما شرح ريحان بعضا من تفاصيل الفيلم، قائلا إنه يعرض لمعالم الجدار الشمالى الغربى للدير والذى يشمل ثلاث بوابات هامة للدير منها البوابة القديمة من القرن السادس الميلادى والبوابة الحالية التي فتحت في القرن 19م والمخصصة للزيارات الرسمية حاليًا وبوابة المطران وهى مغلقة حاليًا وكذلك معالم الجدار الشمالى الشرقى والذى يضم أشهر أبراج الدير وهو برج القديس جورج الذي يتضمن باب الحجاج القديم والمخصص لدخول زوار الدير حاليًا بعد أعمال التطوير وونش الدير القديم وكنيسة القديس جورج وقاعة أيقونات وذخائر الدير القديمة والتي حولت إلى متحف الدير عام 2001 وكذلك الجدار الجنوب الشرقى ويقع خلفه موقع الصعود إلى جبل موسى والجدار الجنوبى الغربى الأكثر حفظًا.

ومن المقرر أن يصدر المكتب الإعلامي بالاتحاد الفيلم القادم عن معالم كنيسة التجلى والجامع الذي بنى في عهد الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله.