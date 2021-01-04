شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك بالشرقية يشن حملات مكثفة لمواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل جهاز حماية المستهلك بالشرقية، حملاته المكثفة لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق، وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الآدمي وكافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن، وذلك في إطار تفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية، والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

وخلال شهر ديسمبر الماضي قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، بشن عدة حملات بنطاق مدينة الزقازيق وعدد من مدن المحافظة، بالإشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين، ومديرية الصحة وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية، أسفرت الجهود المبذولة عن تحرير المحضر رقم 3692 جنح أ د ط مركز كفر صقر، ضد صاحب مصنع للمجمدات وذلك لحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر وبدون مستندات، وتم التحفظ على 20 شيكارة دقيق فاخر زنة 50 كجم بوزن 1 طن، و25 كرتونة عجينة سمبوسة بداخل الكرتونة 20 كيس، كما تم تحرير محضر ضد صاحب معرض للأدوية البيطرية بحي السلام بمركز كفر صقر، وذلك لعدم وجود تراخيص وحيازة أدوية بيطرية مجهولة المصدر وبدون مستندات، وتم التحفظ على 14 عبوة منتهية الصلاحية و24 عبوة بدون مستندات، كما تم تحرير محضر ضد صاحب معرض للأدوية البيطرية الكائن بتليجة كفر صقر، وذلك لعدم وجود تراخيص وحيازة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بدون مستندات، وتم التحفظ على 276 عبوة مجهولة المصدر وبدون مستندات، و18 عبوة منتهية الصلاحية.

كما أسفرت الحملات عن تم تحرير محضر ضد صاحب معرض للأدوية البيطرية بشارع الزهار كفر صقر، وذلك لعدم وجود تراخيص وحيازة أدوية بيطرية مجهـولة المصـدر وبدون مستندات، وتـم التحفظ علـي70 عبوة مجهولة المصدر، وكذلك تحرير محضر ضد صاحب معرض للأدوية البيطرية بكفر صقر، وذلك لعدم وجود تراخيص وحيازة أدوية بيطرية مجهولة المصدر وبـدون مستنـدات، وتم التحفـظ علـي 77 عبوة منتهية الصلاحية، و27 عبوة محظور تداولها، كما تحرر المحضر رقم 2713 جنح أ د ط ديرب نجم، ضد صاحب مخزن لبيع الأعلاف والأسمدة، وذلك لحيازة أعلاف بدون ترخيص، وتم التحفظ على 50 شيكارة زنة الواحدة 40 كجم بإجمالي 2 طن، والمحضر رقم 2714 جنح أ د ط ديرب نجم، ضد مسؤول مصنع أعلاف وذلك لعدم وجود فواتير، وتم التحفظ على 2 طن علف أبيض 18%، و2 طن خليط زوائد ردة، فضلا عن تحرير 26 محضر ضد محال جزارة، وذلك للذبح خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على إجمالي 620 كجم

كما استقبل فرع جهاز حماية المستهلك خلال شهر ديسمبر الماضي، ما يقرب من 550 شكوى، يتم فحصها ومتابعتها بشكل يومى لسرعة حلها.