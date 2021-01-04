شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات لـ«الداخلية» بشأن التجنس بجنسيات أجنبية.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الوقائع المصرية، ملحق للجريدة الرسمية، في عددها 3، قرار وزارة الداخلية، بشأن الجنسية المصرية والتجنس بأجنبية.

وشمل القرار رقم 1995 لسنة 2020، بأن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا المُدرجة أسمائهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وقرار رقم 1996 لسنة 2020، بأن يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا المُدرجة أسمائهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وقرار رقم 1997 لسنة 2020، بأن يؤذن لكل من الثلاثة والعشرين مواطنًا المُدرجة أسمائهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

وقرار رقم 2045 لسنة 2020، بأن يؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطنًا المُدرجة أسمائهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما شمل القرار رقم 1999 لسنة 2020، بأن تُحرم سماح محمد البشير يعقوبي (التونسية الجنسية) مواليد تونس 6/7/1978 من اكتشاب الجنسية المصرية تبعًا لزوجها بالتطبيق لنص المادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك لدواع أمنية.