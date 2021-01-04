أمن القاهرة: ضبط عصابة سرقة الكابلات النحاسية بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت الأجهزة الأمنية، أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة التجمع الاول بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط (سائقان) حال قيامهما بإضرام النيران ببعض الكابلات الكهربائية، وبحوزتهما سيارة قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق محمل عليها (كمية من النحاس وزنت حوالى 150 كيلو جرام – منشار حديدي – سلاح أبيض "كتر") .
بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات حيازتهما اعترفا بسرقتها من داخل مخزن تابع لإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم.
كما أقر أحدهما بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وسابقة عمله بالشركة المُشار إليها اختمرت في ذهنه فكرة سرقة كابلات كهربائية من داخل مخزن الشركة، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الآخر حيث توجها للمخزن مستقلين السيارة المشار إليها وتمكنا من الاستيلاء على المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع.
وباستدعاء المهندس المسئول بالشركة تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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