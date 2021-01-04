الداخلية: ضبط تشكيلين عصابيين تخصصا نشاطهما في سرقة الدراجات النارية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مديرية أمن سوهاج، بإشراف قطاع الأمن العام، من ضبط تشكيلين عصابيين تخصص نشاطهما الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية، بأسلوب توصيل الأسلاك.

وضم التشكيل الأول (عاطل، عامل "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة)، حيث تم ضبطهما وبحوزة أحدهما (قطعة سلاح أبيض "مطواة").

بمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات.

أما لتشكيل الثاني ضم (عاملَين، طالب - مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم)، حيث تم ضبطهم، وبحوزة أحدهم (فرد رصاص).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها الهادفة لتحقيق أعلى معدلات الأمن وذلك من خلال استهداف، وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية وتصفية ذيولها.