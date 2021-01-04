بعد 8 وقائع.. سقوط عصابة سرقة متعلقات المواطنين بالقطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام بمنطقة القطامية، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، من صيدلانية ومقيمة دائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بأنها حال سيرها بمنطقة إسكان الشباب بدائرة القسم فوجئت بسيارة يستقلها مجموعة من الأشخاص وقيام أحدهم بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالي ومتعلقات شخصية ولاذوا بالفرار.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها (4 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية") وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة- سيارة "مستأجرة"- دراجة نارية).

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام المركبات المضبوطة بحوزتهم "إحداهم مستأجرة ومالكها يعلم بأنها تستخدم في ممارسة نشاط إجرامي وتم ضبطه"، واعترفوا بارتكاب 8 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي "من متحصلات وقائع السرقة" وأقروا بتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم (صاحب محل هواتف محمولة، مقيم بمحافظة الجيزة)، حيث تم استهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة وضبطه، وبحوزته (8 هواتف محمولة "المستولى عليهم") كما أرشد عن عدد 8 هواتف أخرى "جارى التوصل لمالكيهم" أقر بشرائهم من المتهمين وعلمه بأنها من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات، واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.