لماذا استقر الطقس واستمرت الشبورة الكثيفة؟.. "الأرصاد" تكشف الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الشبورة مستمرة بشكل كثيف منذ 4 أيام ماضية، تصل إلى حد الضباب؛ وهو ما يتسبب في غلق العديد من الطرق، لانخفاض الرؤية.

وأضاف شاهين، في تصريحات تليفزيونية أدلى بها اليوم الإثنين، أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات بنحو درجتَين؛ حيث تتراوح على القاهرة بين 22 و23 درجة، لافتًا إلى أن حالة الطقس تشهد استقرارًا حتى نهاية الأسبوع.

وتابع مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: الاستقرار في الأحوال الجوية يرجع إلى وجود مرتفع جوي عملاق في منطقة روسيا؛ وهو ما تسبب في عمل "بلوك" لمنطقة الشرق الأوسط عن طريق المنخفضات التي تعبر البحر الأحمر من الغرب إلى الشرق، وهو ما يمنع تكوين أمطار أو يتسبب في حالة من عدم استقرار الطقس.

وأشار شاهين إلى أن الطقس سيكون دافئًا على القاهرة والسواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على بعض المناطق الجنوبية، خلال ساعات النهار، بينما يكون شديد البرودة ليلًا والساعات الأولى من الصباح، مطالبًا بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وأكد مدير مركز التحليل والتنبؤات الجوية استمرار وجود الشبورة المائية الكثيفة، والتي تصل إلى حد الضباب أحيانًا على القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة.​