شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم الإسكندرية» يعلن تنفيذ «وايز» في 11 مدرسة فنية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات «وايز» الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية لخريجى التعليم الفنى، والذى تنفذه المديرية حاليا ضمن عدد من المحافظات يشمل 11 مدرسة تابعة لقطاع التعليم الفني بشتى تخصصاته.

وأوضح «سعد» في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه ترأس اجتماعاً الاثنين بممثلي مشروع تطوير القوة العاملة وتعزيز المهارات «وايز»، بمقر المديرية ضم كل من محمد فوزي نائب مدير مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات، ومينا كمال استشاري التوجيه والإرشاد، وياسمين نجيب مدير مكتب المشروع بالإسكندرية، لوضع خطة عمل وحدات تيسير الانتقال لسوق العمل خلال الفترة المقبلة لتطوير مدارس التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

وأكد على أهمية وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالنسبة لطلاب المدارس الفنية، مشيرا إلى دور الوحدة في خلق فرص عمل للطلاب بعد انتهاء الدراسة الفنية والصناعية والعملية، مشدداً على أهمية التدريب بوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل ودورها في التنمية المهنية المستدامة والتدريب المستمر وتبادل الخبرات وإعداد كوادر جديدة.

وقال: أتمنى أن يصبح التعليم هواية وليس مهنة، مشيرا إلى أنه في إطار الاهتمام بالتعليم الفنى وتجويده، تستعد المديرية لافتتاح أول مدرسة فنية متخصصة تابعة لشركة مياه الشرب الصرف الصحى، تحت مسمى «مدرسة شركة مياه الشرب الصرف الصحي» بحلول 2021.