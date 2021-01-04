شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 7 آلاف و764 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، تداول 7764 طن بضائع و407 شاحنة حيث شملت حركة الواردات 137 طن بضائع و42 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 7627 طن بضائع و365 شاحنة بضائع. حيث يشهد ميناء سفاجا، اليوم الاثنين، مغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس واستقبل الميناء السفينة الحرية 2 وغادرت ثلاث سفن وهى أمانة، والحرية، وأمل كما شهد ميناء نويبع مغادرة السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا. الوضع في مصر

اصابات 140,878

تعافي 113,480

وفيات 7,741

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