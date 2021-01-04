شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إدراج 66 قرية بمبادرة حياة كريمة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعاً موسعاً لمناقشة الترتيبات اللازمة وخطة العمل وتشكيل اللجان المختصة، فيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بعد إدراج قرى مركزي ببا وناصر، ضمن المشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية، من خلال التطوير شامل للخدمات والمرافق بتلك القرى، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وعددا من قيادات المحافظة.

وفي بداية اللقاء شدد المحافظ على أهمية أن يكون الجهاز التنفيذي بالمحافظة على اهبة الاستعداد، ويعمل بكل طاقته لإنجاز المبادرة التي تشمل 66 قرية بتوابعها في المرحلة الأولى بمركزي ببا، وناصر، ويمثل ذلك نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمات بتلك القرى، وتعد خطوة هامة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يولي القرى والمواطن البسيط اهتماما كبيرا، ودائم التوجيه بحشد كافة الجهود لتحسين مستوى معيشة المواطن القروي.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسته، تضم رؤساء المدن القطاعات والإدارات المعنية لتشمل الإشراف على لجنة التخطيط المحلية، على أن تجتمع أسبوعيا لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ حسب البرنامج الزمني المتفق عليه،ومناقشة الإجراءات المنفذة حيال تذليل المعوقات، على أن تعرض نتائج الاجتماعات الأسبوعية على المحافظ بشكل دائم، مع المتابعة الميدانية للمشروعات الجارية على أرض الواقع وعدم الإعتماد فقط على التقارير المكتبية

وكلف محافظ بني سويف، رؤساء المدن والقطاعات المعنين بإعداد خطة عمل شاملة المشروعات المطلوبة ومتطلبات ومعوقات التنفيذ المحتملة ومراحل التنفيذ والمقايسات التقديرية والجدول والخط الزمني للأعمال،مع وضع كافة التفاصيل التي يمكن الاستعانة بها عند البدء وأثناء التنفيذ،على أن يتم تسليم الخطة الأسبوع القادم في اجتماع تنفيذي المبادرة بعد مناقشتها ليتم اعتمادها ورفعها للإدارة المركزية للمبادرة الرئاسية

وأشار غنيم، أن المبادرة تشمل كافة مناحي حياة المواطن وكل الخدمات التي يتعامل معها بشكل يومي وأساسي، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ الصرف الصحي في 53 قرية وتوابعها بتكلفة تتجاوز 4 مليار جنيه لتصبح قرى ببا وناصر مخدومة بنسبة 100% بخدمة الصرف الصحي، حيث أن المخدوم بالصرف الصحي 13 قرية من الـ 66 قرية المدرجة ضمن المبادرة، كما تشمل المبادرة أعمال رصف للطرق، بجانب تدعيم الإنارة بالقرى وأعمال كهرباء، فضلا عن تدعيم الوحدات الصحية ومراكز الشباب والمدارس، وأعمال تغطية الترع وتنفيذ كباري، وغيرها من المشروعات الخدمية

وأوضح المحافظ، أن التطوير المزمع تنفيذه بتلك القرى يرتكز على 3 محاور رئيسية، بحيث يتضمن المحور الأول تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف، الكهرباء، الطرق والمواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، فيما يشمل المحور الثاني تحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة من مدارس مناسبة تستوعب الطلاب والتلاميذ بتلك القرى والقضاء على الكثافات داخل الفصول،بالإضافة إلى تطوير مستوى الخدمات الصحية بالقرى وتطوير مراكز الشباب وإتاحة الفرصة لممارسة الرياضة، بينما يركز المحور الثالث على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.

وتشمل القرى التي تم ترشيحها ضمن المبادرة 66 قرية في هذه المرحلة بواقع 20 قرية بناصر وهي (أشمنت، البرج، الحرجة، الحمام، الرياض، الزيتون، المنصورة، بني خليفة ،بني عدي، بهبشين، أبوصالح، دلاص، دنديل، طحا بوش، غيط البحاى ،كفر الجزيرة ،أبوخلاد،منشأة الشركة،منشأة هديب، غيط البحاري ،طنسا الملق)،و46 قرية بمركز ببا(أبوشريان، البرانقة، البكرية، الجزيرة الشرقية، السلطاني، الضباعنة ،جزيرة الفقاعي ،الملاحية القبلية ،الملاحية البحرية ،ام الجنازير ،الشهيد حسن علام (كوم الصعايدة)، بني أحمد ،بني خليل،بني عقبة ،بني عوض ،بني قاسم،بني ماضي ،بني محمد الشرقية ،بني مؤمنة ،بني هاشم،جبل النور ،جزيرة الفقاعى ،جزيرة ببا ،رزقة المشارقة ،زاوية الناوية،سدس الأمراء،صفط راشين ،طحا البيشة ،طرشوب،طنسا بني مالو،طوه ،غياطة الشرقية والغربية ،فزارة ،قمبش الحمراء،كفر جمعة ،كفر منصور،كفر ناصر،منشأة أبودخان، منية الجيد، منيل موسى، ونزلة الزاوية، نزلة الشريف، ونزلة على كيلاني، وهربشنت، وهلية)