«التعليم العالي»: مدة الدراسة في المعهد العالي للفنون التطبيقية 5 سنوات (نص كامل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت الوقائع المصرية ملحقًا للجريدة الرسمية في العدد 3، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 5262 لسنة 2020، بتاريخ 14 /11 /2020، بشأن المعهد العالي للفنون التطبيقية.
وتناول القرار أن مدة الدراسة بالمعهد خمس سنوات دراسية متصلة، ويمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس في الفنون التطبيقية بالتخصصات الآتية: (الديكور والعمارة الداخلية، الجرافيك وفنون الإعلان، التصميم الصناعي، الموضة).
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