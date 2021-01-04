شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: مدة الدراسة في المعهد العالي للفنون التطبيقية 5 سنوات (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الوقائع المصرية ملحقًا للجريدة الرسمية في العدد 3، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 5262 لسنة 2020، بتاريخ 14 /11 /2020، بشأن المعهد العالي للفنون التطبيقية.

وتناول القرار أن مدة الدراسة بالمعهد خمس سنوات دراسية متصلة، ويمنح من يجتازها بنجاح درجة البكالوريوس في الفنون التطبيقية بالتخصصات الآتية: (الديكور والعمارة الداخلية، الجرافيك وفنون الإعلان، التصميم الصناعي، الموضة).