شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مصنع ألبان وأعلاف دون ترخيص بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية استمرار تكثيف شن الحملات التموينية المكبرة وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية، الإثنين، من ضبط مصنع منتجات ألبان يدار بدون ترخيص وحيازة جبنة رومى منتج نهائى بها تغير في الخواص الطبيعية واستخدام مستلزمات إنتاج بدون مستندات أو فواتير داله على مصدرها وتجميع مواد بترولية سولار بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وضبط طن لبن حليب سائب وطن ملح طعام وطن و100 كجم جبنة رومى منتج نهائى و240كجم منفحة و3000لتر سولار بإجمالى مضبوطات 3طن و340 كجم وضبط مصنع أعلاف يدار بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية وهمية غير مسجلة وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير مدون علية بيانات (غش تجارى )وضبط 8طن بودرة بلاط و5طن أذرة صفراء و4 طن خلطة تصنيع أعلاف الدواجن و2 طن نخالة خشنة وطن كسب فول صويا و500 كجم زيت صويا و500 كجم ملح طعام وطن أعلاف منتج نهائى مدون علية بيانات وهمية بتاريخ الإنتاج والصلاحية و300 «شيكارة» فارغة لتعبئة المنتج النهائى مدون علية ماركة وهمية، بالإضافة إلى ضبط مصنع منتجات بلاستيك دون ترخيص واستخدام علامة تجارية وهمية غير مسجلة وحيازة مواد خام بدون مستندات أو فواتير دالة على مصدرها وضبط 2طن بلاستيك خام و5 طن و500 كجم بولى أثلين و5500 جركن بلاستيك مدون علية ماركة وهمية غير مسجلة وعشرة ألاف غطاء جركن بلاستيك و5000 أستيكر مدون علية علامة تجاريه وهمية، وخط إنتاج شنط بلاستيك و70 لفة شنط منتج نهائى غير مدون علية أي بيانات.

كما تم تحرير قضية لحيازة وعرض للبيع كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية والتحفظ على 1000 كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات.