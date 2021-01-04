شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع 7 مراكز للدروس الخصوصية بالإسكندرية.. والحصيلة ترتفع لـ60 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الاسكندرية، إنه جرى غلق وتشميع 7 سناتر للدروس الخصوصية في إدارتي العجمي وشرق أمس فقط، ليصل اجمال السانتر التي تم غلقها خلال الشهور الأخيرة إلى 60 سنتراً مخالفاً.

وأضاف «سعد» لـ«المصرى اليوم»، الإثنين، أن قرارات الغلق والتشميع تأتي للحفاظ على سلامة الطلاب وتنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد ومنع الزحام والتجمعات للحد من الوباء.

ولفت إلى أنه جرى غلق سنتر عبدالمقصود التعليمى بمنطقة البيطاش في العجمى،و تشميع السنتر بواسطة الشرطة والحى، وغلق سنتر الصفوة التعليمى بمنطقة البيطاش بعد اكتشاف ان به مجموعه من الطالبات وتم تشميع السنتر، وكذا سنتر الفهد التعليمي بمنطقة البيطاش بالإضافة إلى 4 سناتر أخرى في مناطق سكينة والبكاتوشى في إدارة شرق التعليمية.

وأضاف أنه أصدر قراراً بتشكيل لجان عاجلة بمختلف الإدارات التعليمية، لغلق سناتر الدروس الخصوصية على مستوى المحافظة، استناداً إلى القرار رقم ٧٠٨ لسنة ٢٠٢٠ الوارد من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقال إن المديرية أغلقت 53 مركز للدروس الخصوصية «سناتر»، بـ4 إدارات تعليمية لمخالفتها القانون، وذلك منذ بدء الدراسة في أكتوبر الماضى.

وأوضح أن ادارة غرب التعليمية جاءت في الصدارة بين الإدارات بـ 21 سنتر، مقابل 15 في ادارة المنتزه، و8 في شرق و11 في ادارة وسط فيما تم غلق سنتر واحد في العامرية، و3 في العجمى، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تكثيف الإجراءات بالتعاون مع الاجهزة الامنية المختصة والجهة الادارية، لشن حملات دورية مفاجئة على سناتر الدروس الخصوصية على مستوى الإدارات التعليمية، لغلق المخالف منها تفعيلاً لإجراءات وضوابط مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن الغلق الفوري يأتى في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمكافحة الفيروس، مشددًا على أهمية الحفاظ على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية لمنع أي تجمعات كبيرة من المواطنين مثلما الحال في المراكز والسناتر المخصصة للدروس الخصوصية.

"تشميع" 7 سناتر للدروس الخصوصية فى الإسكندرية .. والحصيلة ترتفع لـ60 (صور)

"تشميع" 7 سناتر للدروس الخصوصية فى الإسكندرية .. والحصيلة ترتفع لـ60 (صور)

"تشميع" 7 سناتر للدروس الخصوصية فى الإسكندرية .. والحصيلة ترتفع لـ60 (صور)

"تشميع" 7 سناتر للدروس الخصوصية فى الإسكندرية .. والحصيلة ترتفع لـ60 (صور)

"تشميع" 7 سناتر للدروس الخصوصية فى الإسكندرية .. والحصيلة ترتفع لـ60 (صور)

"تشميع" 7 سناتر للدروس الخصوصية فى الإسكندرية .. والحصيلة ترتفع لـ60 (صور)

"تشميع" 7 سناتر للدروس الخصوصية فى الإسكندرية .. والحصيلة ترتفع لـ60 (صور)

"تشميع" 7 سناتر للدروس الخصوصية فى الإسكندرية .. والحصيلة ترتفع لـ60 (صور)

"تشميع" 7 سناتر للدروس الخصوصية فى الإسكندرية .. والحصيلة ترتفع لـ60 (صور)