شكرا لقرائتكم خبر عن الشبورة المائية تواصل سقوطها على الطرق بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الشبورة المائية سقوطها على الطرق الرئيسية والفرعية، صباح الإثنين، على العديد من مدن محافظة القليوبية خاصة الطريق الزراعي «القاهرة- الإسكندرية» و«شبرا – بنها» الحر والطرق الرئيسية بالمحافظة.

وناشدت إدارة مرور القليوبية بقيادة العميد أمجد محفوظ المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات القانونية، وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأي سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات مع منع التوقف على الطريق للسيارات واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.