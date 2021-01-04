شكرا لقرائتكم خبر عن بعد افتتاح السيسي لهُ.. كل ما تريد معرفته عن أول معرض تحويل السيارات للغاز الطبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الاثنين، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

يستهدف المعرض التعريف ببرامج التمويل المتاحة في إطار مبادرة تحويل السيارات لطاقة الغاز، وكذلك التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وعرض التعاون المشترك بين الشركات المنتجة والقطاع الحكومي لدعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير في مجال السيارات العاملة بالغاز، بالإضافة إلى عرض الخطوات المتخذة لتأسيس البنية التحتية اللازمة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز.

«المصري اليوم» تستعرض أبرز المعلومات عن المعرض:

1. يقام المعرض بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4-6 يناير الجاري، بمشاركة ووزراء النقل والداخلية والمالية والبيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

2. من المقرر إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خلال فعاليات المعرض بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المعنية.

3. يستهدف المعرض التوعية ببرامج التمويل المتاحة في إطار مبادرة تحويل السيارات للغاز إلى جانب التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتعزيز التعاون المشترك بين الشركات المنتجة ودعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير في مجال السيارات العاملة بالغاز الطبيعى بالإضافة إلى التوعية بالخطوات المتخذة لتوفير البنية التحتية اللازمة لخدمة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء.

4. يتضمن المعرض عرض نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة، والتي تشمل سيارات سيدان وأتوبيسات وميكروباصات ونقل ونماذج لسيارات تعمل بالكهرباء، واستعراض تجارب الإنتاج وبحث سبل التعاون المقترحة.

5. يشمل المعرض، جناح خاص للوزارات والبنوك وشركات التأمين لتعريف المواطنين الراغبين في الاستفادة من مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بالشروط الخاصة بالمبادرة للاستفادة منها، كما يتضمن عقد ورش عمل للتوعية بخطوات إتمام التحويل والاستفادة الاقتصادية وبرامج التمويل المتاحة.

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر أن يتفقد الرئيس أجنحة وقاعات المعرض المخصصة للمؤسسات والهيئات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ مبادرة تحويل السيارات إلى طاقة الغاز، وكذلك أجنحة الشركات العالمية المتخصصة العارضة لنماذج وطرازات للسيارات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة.

ويطرح المعرض أيضًا أحدث ما تم التوصل إليه في تلك الصناعة خاصة ما يتعلق بمعالجة كل الشواغل والتساؤلات الخاصة بتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه طبقًا لتوجيهات الرئيس، تم تخصيص جناح كامل بالمعرض للوزارات والبنوك وشركات التأمين للتعامل مع المواطنين الراغبين في الاستفادة من مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز وإرشادهم نحو الخطوات والشروط الخاصة بالمبادرة.