شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين «بهي الدين» عميدًا لـ«زراعة الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور محمد بهي الدين، عميداً لكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، خلفاً للدكتور عبدالله مسعد زين الدين، الذي أحيل إلى التقاعد لبلوغه سن المعاش.

وفى سياق متصل، أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيـس جامعـة الإسكندريـة، قـراراً اليوم الإثنين، بتعيين الدكتور شريف أحمد فوزى رستم، الأستاذ بقسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة، وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.