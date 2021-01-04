شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين «بهي الدين» عميدًا لـ«زراعة الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور محمد بهي الدين، عميداً لكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، خلفاً للدكتور عبدالله مسعد زين الدين، الذي أحيل إلى التقاعد لبلوغه سن المعاش.
وفى سياق متصل، أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيـس جامعـة الإسكندريـة، قـراراً اليوم الإثنين، بتعيين الدكتور شريف أحمد فوزى رستم، الأستاذ بقسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة، وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
140,878
-
تعافي
113,480
-
وفيات
7,741
كانت هذه تفاصيل خبر قرار جمهوري بتعيين «بهي الدين» عميدًا لـ«زراعة الإسكندرية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.