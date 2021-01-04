شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الاثنين، المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المعرض الذي يقام تحت رعاية الرئيس سيشهد اطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وذلك بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذا المجال.

يستهدف المعرض التعريف ببرامج التمويل المتاحة في إطار مبادرة تحويل السيارات لطاقة الغاز، وكذلك التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وعرض التعاون المشترك بين الشركات المنتجة والقطاع الحكومي لدعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير في مجال السيارات العاملة بالغاز، بالإضافة إلى عرض الخطوات المتخذة لتأسيس البنية التحتية اللازمة لمنظومة خدمة السيارات التي تعمل بالغاز.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه من المقرر أن يتفقد الرئيس أجنحة وقاعات المعرض المخصصة للمؤسسات والهيئات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ مبادرة تحويل السيارات إلى طاقة الغاز، وكذلك أجنحة الشركات العالمية المتخصصة العارضة لنماذج وطرازات للسيارات التي تعمل بالغاز أو تلك المعدلة.

ويطرح المعرض أيضًا أحدث ما تم التوصل إليه في تلك الصناعة خاصة ما يتعلق بمعالجة كل الشواغل والتساؤلات الخاصة بتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه طبقًا لتوجيهات الرئيس، تم تخصيص جناح كامل بالمعرض للوزارات والبنوك وشركات التأمين للتعامل مع المواطنين الراغبين في الاستفادة من مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز وإرشادهم نحو الخطوات والشروط الخاصة بالمبادرة.