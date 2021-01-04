شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات الاجتماعية: اعتبار مرض كورونا إصابة عمل وفقًا لقرار وزارة الصحة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن وجود لجنة بالتأمين الصحى، تقوم بدراسة ملابسات كل إصابة أو وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى، «أحمد موسى»، مقدم برنامج «على مسئوليتى»، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأحد، أن وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، بادرت بإصدار قرار ينص على أن يكون مرض كورونا من الأمراض المعدية، وبالتالى اعتباره إصابة عمل، خاصة للأطقم الطبية.
وقال: «الباب مفتوح أمام أي مرض، بشرط أن يكون هذا المرض من الأمراض المعدية».
وتابع «عوض» قائلًا، «نقدم مزايا قانون المعاشات للأطباء المتوفين بكورونا كنوع من أنواع الضمان الاجتماعي»، مؤكدًا أنه ستتم محاسبة من يطلب شهادة وفاة بسبب كورونا للتأمينات الاجتماعية.
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