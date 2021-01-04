شكرا لقرائتكم خبر عن نقل 149 أسرة من مناطق الخطورة الداهمة إلى بديل العشوائيات براس غارب والغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الإثنين، أن الأجهزة التنفيذية بمدينتي رأس غارب والغردقة تنتهت من نقل ١٤٩ اسرة من المناطق الداهمة الخطورة اليرمساكن بديل العشوائيات، وتم اعادة تسكينهم في شقق وبلوكات ببديل العشوائيات بالمدينتين، والذي قام بتنفيذها صندوق تطوير العشوائيات، حيث يتسلمها المواطن كاملة التشطيب، بمرافق كاملة مياه- كهرباء- غاز- وصرف صحي الوضع في مصر

اصابات 140,878

تعافي 113,480

وفيات 7,741

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