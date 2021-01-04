شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي مدير مستشفى طوخ من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر طبى بمستشفى الحجر الصحى، بقها، إن حالة الدكتور أحمد يوسف مدير مستشفى طوخ المركزى، بدأت تتحسن ويتعافى من إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعدما تم عزله بمستشفى قها.

وأوضح المصدر، أنه تم إجراء 3 مسحات كانت الأولى إيجابية ومن بعدها جاءت المسحتين الأخريتين سلبيتين، وتم إخضاعه بالمستشفى ليومين إضافيين للتأكد من عدم ظهور أعراض جديدة عليه مع استقرار نسبة الأكسيجين له في الجسم عند 94% وعدم ظهور أعراض جديدة تم السماح له بالخروج، وحاليا بفترة النقاهة بالعزل المنزلى

وكان «يوسف» قد أعلن اصابته بالفيروس، وتم نقله للعزل الصحي بمستشفى قها، حيث خضع للعلاج وفق بروتوكول وزارة الصحة.