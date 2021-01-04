شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يقرر تخفيض العاملين في المصالح الحكومية للحد من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، تخفيض أعداد العاملين بالديوان العام والإدارات التابعة له المختلفة بالتغيب بإجازة استثنائية، بالتناوب فيما بينهم بنسبة 25 % بما لا يؤثر على سير العمل، وذلك لحين إشعار آخر على مدار الشهر، وذلك في ضوء قرار رئس مجلس الوزراء والتنمية المحلية بشأن تخفيض اعداد العاملين والحرص على تناوب العاملين في الحضور.

وكلف محافظ البحر الأحمر، قسم الموارد البشرية تنفيذ القرار على جميع الإدارات التابعة للديوان العام، مع الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجدة، طبقاً لقرارات دولة مجلس الوزراء.

وتم مخاطبة جميع الإدارات التابعة للديوان بتجهيز خطة تتضمن نسبة غياب إجازة استثنائية بنسبة 25% من العدد الكلى لكل إدارة، طبقا لقرار مجلس الوزراء بتخفيض نسبة حضور العاملين.