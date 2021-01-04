شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يقرر إيقاف تنفيذ برنامج أهل مصر بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إيقاف تنفيذ برنامج أهل مصر بسبب جائحة كورونا المستجد.

وأكد بيان صادر عن المحافظة، ايماء إلى الاعلان المنشور عن اسماء المشاركين في برنامج اهل مصر، وطبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بالتشديد على عدم وجود تجمعات أو فاعليات نظرا لجائحة كورونا، وبناء عليه اصدر المحافظ تعليماته بايقاف تنفيذ البرنامج داخل المحافظة والملتقيات الخارجية.

يذكر أنه يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ( ادارة البرامج الثقافية والتطوعية ).. بهدف صقل مهارات الشباب وتوعيتهم، والتعريف بالمشروعات القومية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدي الشباب، وبث روح الانتماء والولاء لدي الشباب.