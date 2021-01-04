شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة من وزارة الصحة تتفقد مستشفي بئر العبد المركزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقدت لجنة من وزارة الصحة والسكان مستشفي بئر العبدالمركزي بشمال سيناء، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
وقال سامي كامل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بشمال سيناء، «أنه وصلت لجنة من وزارة الصحة إلى مستشفي بئرالعبدالنموذجي لمعاينة وتجهيز مواقع أجهزة الرنين المغناطيسي وقسطرة القلب تمهيدا لتركيب الأجهزة قريبا».
أضاف عضو مجلس النواب، أن ذلك يأتي متابعة للقاء أعضاء المجموعة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، قبل أسبوعين، مع وزيرة الصحة والسكان، والتي اعقبها زيارة الوزيرة إلى محافظة شمال سيناء.
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