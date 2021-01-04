صور.. شبورة كثيفة في سماء القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- أحمد جمعة: غطت شبورة كثيفة سماء القاهرة صباح اليوم، فيما أعلنت الإدارة العامة للمرور غلق 6 طرق رئيسية بين القاهرة والمحافظات. وشملت الطرق المغلقة: طريق الإسكندرية الصحراوي، وطريق الاسماعلية، ومحور ٣٠ يونيو القادم من العين السخنة اتجاه السويس والقادم من الإسماعيلية اتجاه السويس. كما أغلقت إدارة المرور طريق بورسعيد وطريق السويس وأعلى الدائري الاقليمي عند بوابات الخطاطبة. وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم. كانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من شبورة تصل لدرجة الضباب اليوم الإثنين، خصوصا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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