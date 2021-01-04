خبير أوبئة: مصر في ذروة انتشار كورونا.. وشرطان للإغلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور إسلام عنان، خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر تشهد حاليًا خلال شهر يناير ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف عنان لـ"الخليج 365"، أن الوصول إلى حالة الإغلاق تتوقف على أعداد الحالات التي تحتاج إلى العزل داخل المستشفيات وأعداد الوفيات.

وأوضح خبير اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة: "لو عدد الحالات دي كتر عن الطاقة الاستيعابية ده معناه إن عندك مشكلة والدول بتبدأ تقفل في الحالة دي".

وأشار إلى أنه في مصر الطاقة الاستيعابية للمستشفيات لم تصل للحد الأقصى 100% وبذلك لا يوجد ما يدعو للإغلاق، مختتما: "لو عدينا يناير دون إغلاق يبقى غالبًا مش هيكون فيه إغلاق".​