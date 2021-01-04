شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتبرع لتركيب تانك أكسجين كامل في مستشفى بسيون (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسن بكر، مدير جمعية نجريج الخيرية، أن النجم الدولى المصرى، محمد صلاح، تبرع لتركيب تانك أكسجين كامل في مستشفى بسيون.

وأشار حسن بكر، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان على قناة القاهرة والناس، أمس لأحد، إلى أن محمد صلاح وأسرته حاولوا تقديم المساعدة في مؤسسة نجريج، بأنابيب الأكسجين للتخفيف على مرضى كورونا في القرية.

وتابع: «محمد صلاح تبرع بتركيب تانك أوكسجين كامل في مستشفى بسيون المركزي بمحافظة الغربية لتزويد المستشفى بالأوكسجين»، إضافة إلى بناء معهد ديني أزهري على نفقته الخاصة وتسليمها بكل محتوياتها، كما قام بإنشاء وحدة إسعاف قام ببنائها وسلمها لهيئة الاسعاف بالغربية، وختاما التبرع بحوالى 50 مليون جنيه لمعهد الأورام بعد تعرضه للانفجار.

ولفت «بكر»، إلى أن محمد صلاح، انشأ تلك المؤسسة وأشهرها في 2017، بهدف تقديم الرعاية للأيتام والأرامل والمسنين، ومساعدات شهرية، موضحًا أن عدد الحالات وصل إلى 400 أو 500 حالة، والتى تكفلت الجمعية بحالاتهم.