شكرا لقرائتكم خبر عن 329 مواطنًا تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء في القصير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، المسئولين بالمركز التكنولوجي بتقديم جميع التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المواطنين في إنهاء الإجراءات الخاصة بالتقديم بطلبات التصالح للمخالفات البنائية في وقت قياسي ودون أي أعباء، وذلك بجانب الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل قاعة المركز وتطبيق التباعد بين المواطنين وارتداء الكمامة، وتوفير مقاعد زيادة وأماكن مفتوحة كاستراحات للانتظار في حالة الازدحام داخل المركز، لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا كوفيد-19.

وتضمنت تذليل العقبات وتلاشي أي معوقات قد تعوق العمل بالمراكز التكنولوجية بمدن المحافظة، خاصة في استلام طلبات التصالح من المواطنين، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد مسؤولو المركز التكنولوجي أن اجمالى الطلبات المقدمة، بلغت ٣٢٩ طلبا، وإنه تم الانتهاء من تسجيل كافة البيانات المتعلقة بكل مواطن وتسليم إيصال معاملة لجميع المتقدمين للتصالح.

كان رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح، لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقًا للقانون، معلنًا مد مهلة التقديم بطلبات التصالح حتى نهاية مارس ٢٠٢١ بصفة نهائية.