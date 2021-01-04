شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن مجاويش ومبارك 6 في الغردقة للصيانة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة شوارع بمنطقة مجاويش، خدمات الانتر، مبارك 6، مشروع الفراعين بالغردقة، وذلك صباح الاثنين لمدة ٥ ساعات، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات. الوضع في مصر

اصابات 140,878

تعافي 113,480

وفيات 7,741

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