شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بيلا يتابع رصف الشوارع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالمرور والمتابعة على أعمال الرصف بالمدينة.
وقال أنه جاري استكمال أعمال الرصف الخاصة بشارع الأهرام المؤدي إلى الكنيسة والمحطة ضمن خطة رصف الطرق التابعة لمديرية الطرق بإجمالي 5.8 مليون جنيه، وذلك بالإضافة إلى اعمال الخطة الاستثمارية بشارع الثورة حيث تم الاستفادة من دمج المحاور الرئيسية المؤدية إلى تلك الطرق.
يأتي ذلك بناءا على خطة مسبوقة لدمج تلك المحاور بالخطة لربط تلك المحاور ببعضها البعض بالكامل بعد الانتهاء من أعمال الغاز الطبيعي والبنية التحتيه بالمدينة ومتابعة تطوير البنية التحتية وذلك في استغلال أعمال الحفر للغاز لتغيير وتطوير البنية التحتية من الكهرباء سنترال (تحول رقمي) والمياه والصرف وغيرها من الخدمات التي تحتاج إلى تطوير.
واضاف اسماعيل أنه اعطي توجيهاته إلى المقاول المسؤول عن العمل بسرعة انجاز المهام حتى يتسنى للوحدة القيام بأعمال دمج المحاور ورصف الشوارع الباقية والتي تخدم قطاعا شاملا بالمدينة والذى يربط الطرق الرئيسية ببعضها البعض تسهيلا وتيسيرا للسيولة المرورية ورفع كفاءة الطرق بالمدينة.
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