حدث ليلاً| ارتفاع وفيات كورونا وتعليق "الخارجية" على مقتل مصري بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 418 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 113898 حالة حتى اليوم.

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في أول أيام تطبيق القرار.. تحصيل 420 غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة طبية بكفرالشيخ

سجلت محافظة كفرالشيخ، الأحد، 420 مخالفة ارتداء كمامة طبية، وذلك في أول أيام تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

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بعد تأجيل الامتحانات والدراسة عن بعد.. هل تتجه مصر للإغلاق العام؟

لا تزال مطالبات فرض "الإغلاق العام" تُثير جدلًا في مصر مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بالموجة الثانية لانتشار الجائحة، في الوقت الذي شددت فيه الحكومة على تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات في المواصلات العامة وأماكن العمل، مع تعليق الدراسة في المدارس والجامعات واستكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد، اعتبارًا من السبت وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

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التنمية المحلية: مستمرون في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا"

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن غرفة عمليات الوزارة تتابع منذ الصباح الباكر مع غرف عمليات الأزمات في جميع محافظات الجمهورية تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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شيخ الأزهر يعزي الدكتور نصر فريد واصل في وفاة زوجته

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التعازي إلى الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية الأسبق، في وفاة زوجته، والتي وافتها المنية الأحد.

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بالصور.. إغلاق 7 مراكز للدروس الخصوصية في البحيرة

نفذت لجنة مشكلة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، والإدارة التعليمية، الأحد، حملة للمرور على مراكز للدروس الخصوصية وإغلاقها.

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أول تعليق لمحافظ إسكندرية بعد إصابته بالكورونا: "الموضوع مش سهل"

قال محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف منذ إصابته بفيروس كورونا، إنه لا يزال أمامه فترة تتراوح بين 3 إلى 4 أيام حتى تنتهي فترة العزل الصحي، متابعًا: "الحمد لله الامور استقرت وبقت أفضل كتير"

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وزير الطيران: غرفة عمليات مع الرياضة والداخلية والصحة لمتابعة استعدادات بطولة كأس العالم لكرة اليد

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران، إن غرفة عمليات وزارة الطيران تنسق مع وزارات الشباب والرياضة والداخلية والصحة لمتابعة الترتيبات والاستعدادات النهائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

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متحدث الصحة: الأكسجين ليس سببًا في وفيات كورونا بمستشفى الحسينية

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة شكلت لجنة للتحقيق في واقعة وفاة عدد من مرضى كورونا بالعناية المركزة في مستشفى الحسينية بالشرقية.

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أستاذ بقصر العيني: أنبوبة أكسجين في المنزل تهدد حياة الأسرة

كشفت الدكتورة مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية في كلية طب القصر العيني، عن خطورة وجود أنابيب أكسجين داخل المنازل، مؤكدة أنها قنبلة موقوتة.

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متحدث الصحة: لدينا منظومة مميكنة لإمداد المستشفيات بالأكسجين

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك منظومة مميكنة لإمداد المستشفيات بالأكسجين، مؤكدًا أنه هناك زيادة في استهلاك الأكسجين بالمستشفيات خلال الموجة الثانية لكورونا.

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وزارة الخارجية: متابعة سير التحقيقات فى قضية المواطن الذي قتل بالسعودية

أكدت وزارة الخارجية أنها تواصل متابعتها الحثيثة من خلال القنصلية العامة في الرياض لسير التحقيقات الجارية في قضية مقتل المواطن المصري المرحوم هاني عبد التواب سعد محمد بالمملكة العربية السعودية والذي نقل جثمانه في وقت سابق الأحد إلى أرض الوطن.

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الجيش اليمني: مقتل وإصابة 24 حوثيًا في مأرب

أعلن الجيش اليمني، الأحد، مقتل وإصابة 24 عنصرًا من ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في محافظة مأرب.

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بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مراكب الصيادين جنوب قطاع غزة

استهدفت زوارق قوات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، مساء الأحد، مراكب الصيادين قبالة شواطيء جنوب قطاع غزة.

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