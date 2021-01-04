شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: صيانة شارع النيل عقب زيادة القدرة الكهربائية لمستشفى الحميات (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنفيذا لتعليمات السيد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بشأن إعادة تمهيد وصيانة الطرق بعد توصيل المرافق.
فور انتهاء أعمال حفر زيادة القدرة الكهربائية لمستشفى حميات إمبابة تم اليوم البدء في عمل طبقة الاسفلت بشارع النيل أسفل كوبرى الساحل بعد فرد الدقشوم تحت اشراف ومتابعة السيد اشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.
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