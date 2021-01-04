الجيزة: صيانة شارع النيل عقب زيادة القدرة الكهربائية لمستشفى الحميات (صور)

فور انتهاء أعمال حفر زيادة القدرة الكهربائية لمستشفى حميات إمبابة تم اليوم البدء في عمل طبقة الاسفلت بشارع النيل أسفل كوبرى الساحل بعد فرد الدقشوم تحت اشراف ومتابعة السيد اشرف بكر رئيس حى شمال الجيزة.

تنفيذا لتعليمات السيد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بشأن إعادة تمهيد وصيانة الطرق بعد توصيل المرافق.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية