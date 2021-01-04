شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» تقرر إغلاق 6 محاور وطرق رئيسية بسبب الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الإدارة العامة للمرور، صباح الاثنين، إغلاق 6 طرق ومحاور رئيسية في نطاق محافظات الجمهورية بسبب الشبورة المائية.

وهي على النحو التالي:

طريق الاسكندرية الصحراوي.

طريق الاسماعلية.

محور ٣٠ يونيو القادم من العين السخنة اتجاه السويس والقادم من الاسماعلية اتجاه السويس.

طريق بورسعيد.

أعلي الدائري الاقليمي عند بوابات الخطاطبة.

طريق السويس.

وتهيب الادارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.