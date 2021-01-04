شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسماعيلية يبحث آليات استغلال الأراضي غير الصالحة للزراعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إجتماعاً موسعاً لمتابعه الموقف التنفيذي للأستغلال الأمثل للأراضي الغير صالحة للزراعة في نطاق المحافظة و أستخدامها في أنشطة صناعية و تجارية هدفها خدمة النشاط الزراعي داخل حدود الجمعيات الزراعية وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ ودكتور أحمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان ومدير عموم مديرية الري و الزراعة و الإسكان و عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك من خلال اللجنه التي تم تشكيلها بقرار رئاسة مجلس الوزاء رقم 1985 لسنة 2020 بشان تشكيل لجنة برئاسة وزارة الإسكان وعضوية وزارة التجارة و الصناعة و محافظة الإسماعيلية ووزارة الري و الزراعة و التي أصدر بموجبها وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية قرار رقم 942 لسنة 2020 بشأن الدراسة و التي تتضمن رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير الإسكان ( رئيس اللجنه ) و مدير عام مديرية الري و رئيس الإدارة العامة للمناطق الصناعية بالمحافظات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية و مدير عام مديرية الإسكان و مدير عام مديرية الزراعة و مهندس مباني أول بإدارة المشروعات بمديرية الإسكان.

وخلال الأجتماع تم أستعراض البيانات المطلوب تجميعها لإنجاز مهام اللجنه و التي تتضمن عدد من الأراضي الغير مستغله منذ 40 عام و تقرير اللجنة ونتائج الاعمال والتوصيات والتي تم تنفيذ آلياتها خلال شهرين من العمل.

وخلال اللقاء أشاد محافظ الإسماعيلية بالمناطق التي وقع عليها الأختيار للأستفادة من الأراضي الغير مستغلة و زيادة فرص العمل و الإنتاج وزيادة معدلات الأستثمار و القيمة المضافة للزراعة و التي تعتبر المحافظة الاولي التي ستشهد هذه التجرية ، مشيرا أن الإسماعيلية بلغ إنتاجها السنوي خلال عام 2020 من الخضر و الفاكهة إلي 2678097 مليون طن وفي حاجه لمشروعات تخدم هذه الزراعات من تغليف و تعبئة و صناعات مختلفة.

كما أشاد رئيس اللجنه بترحيب محافظ الإسماعيلية لهم وسرعة الأستجابة وحرصه على زيادة معدلات الأستثمار في المحافظة من خلال الأستغلال الأمثل للأراضي و أنشاء مشروعات خدمية زراعية تهدف إلي الأرتقاء بمستوي الزراعة و صناعاتها المختلفة.