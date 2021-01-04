شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء في قلين 7 ساعات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الوحده المحلية بمركز ومدينة قلين قطع الكهرباء باكر الاثنين من الثامنه صباحا وحتي الثالثه عصرا بسبب أعمال الصيانه بكل من ميت الديبه، الحارس، ابوالجدايل، حصة الغنيمي، الغنيمي. الوضع في مصر

اصابات 140,878

تعافي 113,480

وفيات 7,741

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