شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الشبورة والضباب وأجواء مائلة للدفء.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة ، وتشهد فيها البلاد طقس مستقر يشمل أجواء مائلة للدفء شمالاً دافئة جنوباً و شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة الثلاثاء والأربعاء.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، طقس مائل للدفء على معظم الأنحاء دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً ، والطقس ليلاً بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وأمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «21- 11»، الإسكندرية « 21– 12»، قنا «24- 11»، الأقصر «25– 11»، أسوان «26 – 11» .

أما غداً الثلاثاء فيسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً ، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب أحياناً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد ، وأمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«22 – 12»، الوجه البحرى «22 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «22 – 13»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «21 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 16»، شمال الصعيد «23 – 10»، جنوب الصعيد «27 – 11» درجة مئوية .

ويتوقع الخبراء بعد غدً الاربعاء أن يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً ، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً تصل إلى حد الضباب أحياناً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«22 – 12»، الوجه البحرى «22 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «21 – 13»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «21 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25 – 16»، شمال الصعيد «23 – 10»، جنوب الصعيد «28 – 11» درجة مئوية .